Полицейские задержали кассиршу российского банка за кражу 15 миллионов рублей

В Новороссийске задержали 41-летнюю кассиршу банка, похитившую 15 миллионов рублей

В Новороссийске кассир-операционист украла деньги из банка. Об этом в среду, 18 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 41-летняя женщина работала в финансовом учреждении и в течение года похищала наличные деньги. При этом она составляла фиктивные кассовые ордера перед проверками, а потом уничтожала их.

Всего фигурантка смогла получить 15 миллионов рублей. Полицейские задержали ее. По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ. Сейчас подозреваемая находится в СИЗО, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Отмечается, что к правоохранителям обратился управляющий банком, так как заметил недостачу.

Ранее под Томском другую кассиршу банка заподозрили в подмене 2,4 миллиона рублей на фальшивые купюры.