В России пройдет международный чемпионат по антигравитационным тортам
В Москве в институте им.Плеханова 7-8 февраля пройдет международный чемпионат по антигравитационным тортам.
Это торты, которые за счет своей конструкции умеют парить в воздухе, вращаться, переворачиваться.
Продвигает искусство антигравитации в России мировой рекордсмен, основатель Международной онлайн школы по Антигравитационным тортам GRAVITYCAKE Евгения Волошина.
Она является также основателем Ассоциации Кондитеров Антигравитаторов, в кондитерском деле уже 15 лет в кондитерском деле. Также она судья конкурсов и соведующая Рената Агзамова в шоу «Король десертов».
На одной площадке представят 100 антигравитационных тортов. Судить работы на Чемпионате будут известные кондитеры Анастасия Колупанович, Оксана Лобачева, Ирина Мошкина, Инна Питерова.