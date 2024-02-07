В России пройдет международный чемпионат по антигравитационным тортам

В институте им.Плеханова пройдет чемпионат по антигравитационным тортам

В Москве в институте им.Плеханова 7-8 февраля пройдет международный чемпионат по антигравитационным тортам.

Это торты, которые за счет своей конструкции умеют парить в воздухе, вращаться, переворачиваться.

Продвигает искусство антигравитации в России мировой рекордсмен, основатель Международной онлайн школы по Антигравитационным тортам GRAVITYCAKE Евгения Волошина.

Она является также основателем Ассоциации Кондитеров Антигравитаторов, в кондитерском деле уже 15 лет в кондитерском деле. Также она судья конкурсов и соведующая Рената Агзамова в шоу «Король десертов».

На одной площадке представят 100 антигравитационных тортов. Судить работы на Чемпионате будут известные кондитеры Анастасия Колупанович, Оксана Лобачева, Ирина Мошкина, Инна Питерова.

