Мигрант усыновил в России мальчика с одной целью

В Кемеровской области мигрант усыновил мальчика ради гражданства

В Прокопьевске Кемеровской области мигрант с целью получить гражданство усыновил мальчика. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

По информации ведомства, в октябре 2021 года 35-летний иностранец познакомился на курорте с 32-летней россиянкой, с которой в результате вступил в брак. Чтобы помочь супругу с получением гражданства, женщина согласилась на усыновление им ее ребенка, который с августа 2022 года находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних. В полиции подчеркивают, что фактически мужчина никогда не проживал с подростком и родительских обязанностей не исполнял.

После сбора всех материалов прокуратура Прокопьевска подала в суд иск о признании отцовства фиктивным. В результате было принято решение аннулировать усыновление, а мигранта выдворить из России. Чтобы покинуть территорию страны добровольно, у него есть 15 дней. В противном случае иностранца депортируют.

Помимо этого, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери мальчика по статье об организации незаконной миграции. Россиянке грозит пять лет лишения свободы.

Ранее в Саратовской области мигранты спрятались в сугробах во время рейда, который проводили сотрудники правоохранительных органов на стройке. Как рассказали в МВД, полицейские заметили людей в снегу с камеры квадрокоптера, который использовали для осмотра территории с воздуха.