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11:22, 7 февраля 2024Экономика

Минфин заявил о резком росте доходов федерального бюджета

Минфин: доходы бюджета России выросли в январе 2024 года на 76,6 %

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Объем доходов федерального бюджета в январе 2024 года резко вырос по сравнению с показателями аналогичного периода годичной давности. Увеличившись на 76,6 процента, он составил примерно 2,4 триллиона рублей, следует из предварительной оценки исполнения главного финансового документа страны в указанном месяце, опубликованной Минфином России.

Ненефтегазовые доходы увеличились год к году на 84,8 процента, до 1,72 триллиона рублей, а нефтегазовые — на 58,7 процента, до 675 миллиардов рублей. Последний показатель оказался «на уровне незначительно ниже» планировавшегося, что объяснили отклонением месячных показателей физических объемов от прогнозируемых значений.

«В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым размером», — заявили в Министерстве финансов РФ.

В декабре 2023 года ведомство ожидало дополнительных доходов бюджета в этой сфере в размере 362 миллиардов рублей, но в итоге столкнулось с падением на 43,8 миллиарда. На январь объем дополнительных нефтегазовых доходов России прогнозировался на уровне 130,8 миллиарда рублей.

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      Дмитрий Воронин
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