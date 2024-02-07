Минобороны заявило о поражении украинского МиГ-29

Минобороны России: системы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в ДНР

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне проведения спецоперации. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что самолет воздушных сил Украины был сбит в районе Алексеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Силы ПВО также перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Российские военнослужащие также ударили по складам авиационных средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поразили живую силу и военную технику противника в 119-ти районах боевых действий.