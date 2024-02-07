Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:23, 7 февраля 2024Россия

Минобороны заявило о поражении украинского МиГ-29

Минобороны России: системы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в ДНР

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне проведения спецоперации. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что самолет воздушных сил Украины был сбит в районе Алексеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Силы ПВО также перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Российские военнослужащие также ударили по складам авиационных средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поразили живую силу и военную технику противника в 119-ти районах боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские войска начали наступление на Красный Лиман. Какое значение имеет этот город?

      Минобороны России раскрыло потери Украины в зоне спецоперации за сутки

      Песков сообщил о потере Германией важного актива при взрыве «Северных потоков»

      Российский школьник украл букет из 101 розы в подарок знакомой

      Турист попытался ввезти из ОАЭ в Россию редкие кораллы и попался на таможне

      Украина обстреляла российский регион

      Снег рухнул на сидевшую на лавочке у дома пенсионерку в российском городе

      В российском городе неизвестный поджег здание тяговой электроподстанции

      В Кремле отреагировали на отказ снимать Биковича в сериале HBO

      В России оценили последствия отказа китайского банка проводить расчеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше