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20:04, 7 февраля 2024Среда обитания

Москвич поговорил с неизвестными и лишился квартиры на Арбате

Житель Москвы лишился квартиры на Арбате и ₽8 млн после разговора с мошенниками

Фото: Galina Savina / Shutterstock / Fotodom

Житель Москвы поговорил по телефону с неизвестными и лишился квартиры, а также многомиллионных сбережений. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомый с делом источник.

По данным издания, 76-летний мужчина ответил на звонок с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником Центробанка (ЦБ) и убедил пенсионера, что его счета в опасности. Россиянин поверил и перевел восемь миллионов рублей на якобы безопасный счет мошенников.

Позже пенсионеру позвонил другой аферист, который назвал себя сотрудником отдела недвижимости ЦБ. Незнакомец заверил, что злоумышленники посягают на жилье мужчины, и призвал его продать «на время» квартиру за 56 миллионов рублей. Пенсионер последовал инструкции мошенника — продал недвижимость и купил себе новую подальше от центра столицы, а затем перевел 13 миллионов рублей на счет неизвестной девушки.

Затем мошенники снова позвонили москвичу и попросили перевести 17 миллионов рублей в криптовалюту, чтобы помочь поймать придуманных ими злоумышленников. Для этого мужчину пригласили в офис в «Москве-Сити».

Однако, когда пенсионер сам позвонил лжесотруднику ЦБ, чтобы узнать, когда он сможет вернуться к себе домой, услышал в ответ лишь угрозы. После этого пострадавший решил обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее по похожей схеме квартиры лишилась жительница Набережных Челнов. Сначала женщину попросили перевести большую сумму денег на якобы безопасные счета, а позже ей поступил звонок с призывом продать квартиру.

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      Нина Ташевская
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