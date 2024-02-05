Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась жилья

Мошенники уговорили жительницу Набережных Челнов продать квартиру за 5 млн руб.

Жительница Набережных Челнов поговорила по телефону с мошенниками и лишилась квартиры, а также крупной суммы денег. Об инциденте сообщают «Новости Челнов» со ссылкой на данные МВД по Республике Татарстан.

В январе с 71-летней россиянкой связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что счета женщины были взломаны и мошенники попытаются украсть с них средства. Чтобы предотвратить кражу, пенсионерка сняла три миллиона рублей со своего счета и перевела деньги на «безопасные счета» собеседника.

Через несколько дней женщине поступил еще один звонок, во время которого ей сообщили, что мошенники имеют доступ к ее личным данным и хотят продать принадлежащую ей квартиру. Собеседник заставил россиянку оформить договор купли-продажи, чтобы предотвратить сделку. Пять миллионов рублей, полученные с продажи жилья, пенсионерка также отправила аферистам.

Получив деньги за квартиру, неизвестный перестал выходить на связь. В общей сложности пенсионерка потеряла девять миллионов рублей. Против похитителей возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Ярославля лишилась жилья и более двух миллионов рублей из-за телефонных мошенников.