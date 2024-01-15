Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась жилья и миллионов рублей

Жительница Ярославля лишилась жилья и 2,4 млн руб. из-за мошенников

Жительница Ярославля поговорила с мошенниками по телефону и лишилась жилья, а также более двух миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данный регионального УМВД.

В конце декабря 78-летней россиянке позвонили неизвестный, представивший сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил женщине, что была совершена попытка похитить средства с ее счетов, после чего он убедил пенсионерку перевести деньги на «безопасный счет».

Спустя несколько дней россиянке поступил еще один звонок, во время которого неизвестный заявил, что ее квартиру выставили на продажу мошенниками. По его словам, сделку можно предотвратить, если на самом деле выставив жилье на продажу с помощью указанного им агентства недвижимости. Женщина согласилась.

Общая сумма ущерба, причиненного пенсионерке, составила 2,4 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее пожилая жительница Москвы доверилась телефонным мошенникам и лишилась квартиры, а также 13,5 миллиона рублей.