Пенсионерка лишилась жилья и нескольких миллионов рублей из-за мошенников

Пожилая москвичка отдала аферистам 13,5 миллиона рублей от продажи дома

Пожилая жительница Москвы, доверившись телефонным мошенникам, лишилась квартиры. О новом случае обмана пенсионеров «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Аферисты представились сотрудниками кредитной организации и сообщили 83-летней москвичке, что ее квартирой на улице Декабристов пытаются незаконным образом завладеть. Спасти имущество, по их словам, можно было, проведя фиктивную сделку по продаже. Вырученные средства затем нужно будет передать через курьера на сохранение в банк.

После этого, следуя инструкциям злоумышленников, женщина временно покинула дом, а телефон сбросила до заводских настроек. Больше мошенники на связь не выходили. В итоге пенсионерка осталась без жилья и 13,5 миллиона рублей. Сейчас полиция разыскивает лиц, причастных к преступлению.

Ранее 69-летняя жительница Москвы отдала мошенникам квартиру на Новом Арбате. Они представились пожилой женщине сотрудниками следственных органов и предложили «спецпрограмму главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной для спасения пенсионеров».