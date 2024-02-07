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21:59, 7 февраля 2024Бывший СССР

В Молдавии оценили возможность улучшения отношений с Россией

Глава МИД Молдавии Попшой отверг возможность улучшения отношений с Россией
Михай Попшой

Михай Попшой. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Кишинев хотел бы иметь хорошие отношения с Москвой, однако в данный момент это невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой, передает РИА Новости.

По его оценке, «реалии сегодняшнего дня» не позволяют надеяться на значительное улучшение отношений с Россией в ближайшем будущем. Глава молдавского МИД отметил, что Россия остается страной, которая подверглась санкциям со стороны «большей части мира». В связи с этим он отверг возможность нормализации отношений, в том числе коммерческих, между странами.

Михай Попшой вступил в должность 29 января. При этом он оказался включен Россией в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну. По словам министра, он попал в соответствующий список еще летом, когда был депутатом парламента республики от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).

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      Марина Совина
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