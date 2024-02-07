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12:43, 7 февраля 2024Ценности

Образ женщины-кошки стал трендом в 2024 году

Образ женщины-кошки из комиксов DC Comics стал трендом в 2024 году

Фото: @itsmilan__

Образ женщины-кошки из вселенной комиксов DC Comics обрел популярность в 2024 году. Соответствующий материал публикует New York Post.

По информации издания, видео с хэштегом «женщина-кошка», в которых блогеры демонстрируют вдохновленные персонажем наряды, уже набрали более 230 тысяч просмотров на платформе в TikTok. Среди главных популяризаторов тренда журналисты выделили инфлюэнсера Милан Уитон из Нью-Йорка, которая составляет наряды, вдохновляясь своим котом Коко.

Блогерша с никнеймом ChampagneUnicorns из Лос-Анджелеса также регулярно публикует ролики, в которых вместе со своей кошкой Пони показывает парные наряды, вдохновленные одеждой таких люксовых марок, как Chanel, Jacquemus, Versace, Gucci и Prada. В то же время модная обозревательница Кэролайн Ваззана показала свитер с кошками, в котором она пришла в музей.

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Отмечается, что знаменитости также стали массово появляться на публике со своими домашними питомцами и сниматься с ними в рекламных кампаниях. В частности, в промо бренда Skims с персидскими кошками позировала певица Лана Дель Рей, а исполнительница Тейлор Свифт снялась со своим котом для обложки Time.

Среди прочего кошки стали героями рекламной съемки модного дома Coperni, а актриса Клаудия Шиффер и вовсе появилась с котом в рюкзаке на ковровой дорожке.

В январе стилистка Варвара Ферштут назвала россиянкам модную одежду на весну и лето 2024 года.

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      Майя Пономаренко
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