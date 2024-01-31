Российская стилистка назвала шорты-трусы трендом весны и лета

Стилистка Варвара Ферштут назвала россиянкам модную одежду на весну и лето 2024 года. Ее комментарий публикует RuNews24.ru.

По словам эксперта, популярными в теплых сезонах будут наряды в бельевом стиле и вещи, застегнутые не до конца. Так, например, можно воспользоваться только верхними пуговицами рубашки, отметила специалистка.

Кроме того, в числе трендов окажутся шорты-трусы, которые рекомендуется сочетать с оверсайз-верхом и плотными колготками. В то же время стилистка посоветовала составлять наряды, используя носки и гольфы различных оттенков.

«Сейчас они становятся главным объектом внимания в образе — акцентом, поэтому самые стильные девушки надевают их в сочетании с туфлями, босоножками и сабо», — пояснила собеседница издания.

Ранее в январе Варвара Ферштут перечислила россиянкам устаревшую одежду в 2024 году. Так, в текущем году потеряли актуальность юбки-карандаши и брюки-сигареты.