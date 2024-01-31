Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:17, 31 января 2024Ценности

Российская стилистка назвала шорты-трусы трендом весны и лета

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Стилистка Варвара Ферштут назвала россиянкам модную одежду на весну и лето 2024 года. Ее комментарий публикует RuNews24.ru.

По словам эксперта, популярными в теплых сезонах будут наряды в бельевом стиле и вещи, застегнутые не до конца. Так, например, можно воспользоваться только верхними пуговицами рубашки, отметила специалистка.

Кроме того, в числе трендов окажутся шорты-трусы, которые рекомендуется сочетать с оверсайз-верхом и плотными колготками. В то же время стилистка посоветовала составлять наряды, используя носки и гольфы различных оттенков.

Материалы по теме:
Розовая истерия, торчащие соски и торжество славянок. Каким 2023 год вошел в историю моды?
Розовая истерия, торчащие соски и торжество славянок.Каким 2023 год вошел в историю моды?
6 января 2024
Женщины десятилетиями пытаются отстоять право ходить топлес. Как им удалось сделать соски модным трендом?
Женщины десятилетиями пытаются отстоять право ходить топлес.Как им удалось сделать соски модным трендом?
15 января 2024

«Сейчас они становятся главным объектом внимания в образе — акцентом, поэтому самые стильные девушки надевают их в сочетании с туфлями, босоножками и сабо», — пояснила собеседница издания.

Ранее в январе Варвара Ферштут перечислила россиянкам устаревшую одежду в 2024 году. Так, в текущем году потеряли актуальность юбки-карандаши и брюки-сигареты.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Самолет сбит американской системой». Путин огласил результаты экспертизы по делу о крушении Ил-76

      Буданов пообещал новое контрнаступление ВСУ весной

      Уехавший в США стендап-комик назвал преимущество России перед Америкой

      США ввели новые санкции против Ирана

      Участник переговоров в Белом доме назвал реальное отношение Путина к Трампу

      Индекс потребительских настроений россиян достиг исторического максимума

      Двое россиян разбили голову туристу-инвалиду в Таиланде

      ВМФ России получит 12 кораблей в 2024 году

      Названа полная сумма разового сбора с российского бизнеса

      Обломки сбитой средствами ПВО ракеты упали в частном секторе Севастополя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше