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13:45, 30 января 2024Ценности

Россиянкам назвали устаревшую одежду в 2024 году

Стилистка Ферштут: юбки-карандаши и брюки-сигареты устарели в 2024 году

Фото: Joshua Rondeau / Unsplash

Стилистка Варвара Ферштут назвала россиянкам устаревшую одежду в 2024 году. Ее комментарий публикует RuNews24.ru.

По словам эксперта, в текущем году оказались неактуальны юбки-карандаши, которые она порекомендовала заменить на юбки длины макси, а также брюки-сигареты. В качестве модного аналога последних специалистка указала широкие длинные брюки с завышенной талией.

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Кроме того, из гардероба следует исключить жакеты с кулиской, чрезмерным декором и укороченными рукавами. В то же время в список вошли платья-футляры и данные изделия из фактурного трикотажа и легинсы со штрипками. «Также ожидаемо скажем "бай-бай" барбикору, джинсам скинни и массивным цепям на обуви», — заключила собеседница издания.

Ранее в январе стилистка Анна Скороходова перечислила россиянкам главные тренды весны и лета 2024 года. Так, эксперт призвала обратить внимание на платья в стиле невесты длины миди. Кроме того, стилистка заявила, что в моде будут открытые плечи на топах, платьях и лонгсливах, а также укороченные жакеты, разрезы в зоне талии и гипертрофированное декольте.

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      Алина Гостева
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