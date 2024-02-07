В России отреагировали на планы построить завод Bayraktar на Украине за год

Депутат Белик: завод дронов Bayraktar на Украине станет законной целью России

Турецкий завод по производству дронов Bayraktar на территории Украины станет законной целью России, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на планы Анкары построить предприятие в республике в течение года.

«На отношения между Россией и Турцией строительство этого завода никак не повлияет. Два года назад количество "Байрактаров", поставляемых киевскому режиму, было значительным. Сегодня мы не видим их активного использования на линии фронта. Это первое. Во-вторых, для нас законной целью является любое производство военной техники на территории Украины. Третье, я не думаю, что этот завод или производство "Байрактаров" как-то серьезно повлияют на ход боевых действий», — сказал депутат.

Что касается турецкой стороны, то мы понимаем, что президент [Реджеп Тайип] Эрдоган, как опытный торговец, продает «Байрактары» и получает доход от поставок российского газа через «Турецкие потоки» в Европу, защищая тем самым интересы своей страны. Это очевидно и прагматично. Однако эта политика — исключительно внутреннее дело Турции. У нас есть свои цели и задачи Дмитрий Белик депутат Госдумы

По словам Белика, Россия не может препятствовать строительству завода.

«Еще раз подчеркну, что если этот завод производит военную технику, то мы рассматриваем его как законную цель. Что будет дальше, мы посмотрим. Если турецкая сторона желает строить такие заводы и это выгодно для них, мы не можем им запретить, однако у нас есть возможности противостоять этому. В то же время это не скажется на наших отношениях. Наши отношения с Турцией многогранные, и мы находили общие точки соприкосновения со своими турецкими коллегами по вопросам Сирии, Ближнего Востока и другим спорным проблемам. Главное — чтобы люди умели отвечать за свои слова», — заключил он.

Турецкая компания по производству беспилотных летательных аппаратов Baykar намерена закончить строительство завода под Киевом за год, сообщил ранее глава предприятия Халук Байрактар. Ежегодно планируется производить около 120 тысяч дронов.