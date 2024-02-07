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22:07, 7 февраля 2024Бывший СССР

Пленная женщина-боец ВСУ рассказала о спасении российскими бойцами

Попавшая в плен женщина-боец ВСУ рассказала о спасении российскими бойцами

Кадр: «Херсонский Вестник»

Попавшая в плен к российским бойцам женщина из Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказала о своем боевом пути. Беседа с ней опубликована в Telegram-канале «Херсонский вестник».

По ее словам, у нее в ходе боев без вести пропал супруг и она осталась с тремя детьми. Власти отказались выплачивать компенсацию за потерю кормильца, и из-за нехватки денег она вступила в ВСУ.

После того как она прошла обучение в Николаеве, ее подразделение несколько раз перебрасывали на разные направления, и в итоге она оказалась в Крынках на левом берегу Днепра. Там по ним отработала российская артиллерия, в результате она получила ранение.

«Я начала отключаться, запросила эвакуацию, мне отказали. Увидела, как летает дрон, начала ему махать. После подошли военные с вашим триколором, оказали мне медицинскую помощь и забрали с собой», — рассказала пленная.

1 февраля оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) помог украинскому военному пройти через минное поле, чтобы сдаться в плен российским войскам. Об этом сообщил командир группы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск с позывным Старший. «Бывает, сами сдаются в плен, сами идут. Недавно был случай: птичкой (дрон — прим. "Ленты.ру") одного выводили, под нашу птичку он шел, бросил оружие, вывели его, взяли в плен», — рассказал он.

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      Марина Совина
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