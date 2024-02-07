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18:34, 7 февраля 2024Экономика

Правительство оценило рост реальных зарплат россиян

Глава Минтруда Котяков: реальные зарплаты в 2023 году выросли на 7,7 процента

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Реальные зарплаты россиян по итогам 2023 года увеличились на 7,7 процента. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.

«Это в значительной мере следствие сформировавшегося рынка труда соискателей и возросшего спроса на кадры, особенно в производственном секторе», — рассказал он в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

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Глава Минтруда подчеркнул, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) напрямую влияет на заработки 4,8 миллиона граждан. Также Котяков напомнил о рекордно низком уровне безработицы в стране и росте числа трудоустроенных россиян на 1,6 миллиона за год. По его оценке, это объясняется успешной работой службы занятости не только с соискателями, но и с работодателями, в том числе ведущими компаниями страны.

По данным Международной организации труда, Россия наряду с Мексикой и Китаем оказалась одной из трех стран G20, где в 2023 году увеличилась реальная заработная плата населения. По словам директора организации Ричарда Саманса, рост средней начисленной зарплаты, скорректированной на уровень инфляции, составил в РФ около 17 процентов.

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