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23:31, 7 февраля 2024Интернет и СМИ

Приложение X стало самым скачиваемым на фоне выхода интервью Путина Карлсону

Маск: приложение X стало самым скачиваемым в App Store

Фото: Robin Worrall / Unsplash

X стало самым скачиваемым приложением в магазине App Store. Об этом сообщил владелец X американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети.

Он также высмеял появившиеся в СМИ утверждения о том, что, после того как он возглавил X, социальная сеть начала терять популярность пользователей. «Если бы я получал доллар каждый раз, когда средства массовой информации сообщали, что одна из моих компаний близка к краху, мне бы никогда не пришлось искать деньги!» — сыронизировал Маск.

Интерес пользователей к приложению может быть вызван предстоящей публикацией на платформе интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно будет размещено на странице журналиста 9 февраля в два часа ночи по московскому времени.

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      Марина Совина
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