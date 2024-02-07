Проведение секс-вечеринок в России оказалось под угрозой

Kinky Party прекратит секс-вечеринки в России из-за предостережения властей

Проект Kinky Party прекратит секс-вечеринки в России из-за предостережения властей. Об этом сообщается в Telegram-канале Kinky Party.

В сообщении уточняется, что организаторы секс-вечеринок получили предостережение от госорганов о том, что мероприятия в прежнем формате проводиться не могут. «Мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», — уточняется в посте. Из-за чего именно секс-вечеринки оказались под угрозой, не уточняется.

В частности, не состоится вечеринка 22 февраля, посвященная восьмилетию проекта Kinky Party. Теперь мероприятия будут проводиться в Грузии. Первая секс-вечеринка уже прошла в Тбилиси в субботу, 3 февраля.

Комментариев официальных органов о запрете на вечеринки с секс-тематикой пока не поступало.

На выходных сообщалось, что полицейские сорвали БДСМ-вечеринку в одном из клубов Екатеринбурга. Полицейские пришли спустя полчаса после начала мероприятия и провели перепись присутствующих.