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22:14, 7 февраля 2024Россия

Проведение секс-вечеринок в России оказалось под угрозой

Kinky Party прекратит секс-вечеринки в России из-за предостережения властей

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Проект Kinky Party прекратит секс-вечеринки в России из-за предостережения властей. Об этом сообщается в Telegram-канале Kinky Party.

В сообщении уточняется, что организаторы секс-вечеринок получили предостережение от госорганов о том, что мероприятия в прежнем формате проводиться не могут. «Мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», — уточняется в посте. Из-за чего именно секс-вечеринки оказались под угрозой, не уточняется.

В частности, не состоится вечеринка 22 февраля, посвященная восьмилетию проекта Kinky Party. Теперь мероприятия будут проводиться в Грузии. Первая секс-вечеринка уже прошла в Тбилиси в субботу, 3 февраля.

Комментариев официальных органов о запрете на вечеринки с секс-тематикой пока не поступало.

На выходных сообщалось, что полицейские сорвали БДСМ-вечеринку в одном из клубов Екатеринбурга. Полицейские пришли спустя полчаса после начала мероприятия и провели перепись присутствующих.

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      Марина Совина
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