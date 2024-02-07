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12:48, 7 февраля 2024Наука и техника

Обнаружен новый вид птерозавров

Journal of Vertebrate Paleontology: обнаружен новый вид юрских летающих ящеров

Фото: Toby Melville / Reuters

Ученые Музея естественной истории в Лондоне, Бристольского университета, Лестерского университета и Ливерпульского университета обнаружили новый вид птерозавров — летающих ящеров, живших в одно время с динозаврами. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в Journal of Vertebrate Paleontology. Кратко об этом рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Окаменелые останки представляют собой частично сохранившийся скелет, включавший кости плеч, крыльев, ног и позвоночника. Большая часть скелета осталась заключенной в породу, и ее можно было изучить только с помощью компьютерной томографии.

Новый птерозавр, названный Ceoptera evansae, относится к кладе Darwinoptera. Открытие демонстрирует, что эта группа летающих ящеров была значительно более разнообразной, чем считалось ранее, и просуществовала более 25 миллионов лет, от раннего юрского периода до поздней юры. В этом промежутке времени виды внутри клады, представители которой изначально обитали на территории современного Китая, распространились по всему миру.

В 2023 году сообщалось, что специалисты Портсмутского университета выявили новый вид птерозавров, названных Balaenognathus maeuseri, которые имели особые зубы, напоминающий гребень для волос.

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      Александр Еникеев
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