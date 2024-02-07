Ракета хуситов попала в сухогруз в Аденском проливе

Пентагон: ракета хуситов повредила сухогруз MV Star Nasia в Аденском проливе

Центральное командование Пентагона заявило, что выпущенная хуситами ракета незначительно повредила греческий сухогруз под флагом Маршалловых островов в Аденском проливе. Об этом передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что хуситы выпустили шесть противокорабельных ракет из подконтрольных районов Йемена в сторону Красного моря и Аденского залива. Три из них — против сухогруза MV Star Nasia, одна из которых упала в воду, другая взорвалась рядом и незначительно повредила судно. При этом третью сбил эсминец США.

Еще три ракеты упали в воду возле британского торгового судна MV Morning Tide. Оно продолжило путь после инцидента, данных о разрушениях и пострадавших нет.

1 февраля Военно-морские силы (ВМС) Великобритании заявили о нападении в Красном море. Это произошло у берегов порта в Йемене Ходейда.