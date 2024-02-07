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16:19, 7 февраля 2024Мир

Посол счел закрытие границ со стороны Финляндии шагом к разрыву отношений

Посол: Россия расценивает закрытие границ Финляндией как шаг к разрыву отношений

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Россия расценивает факт закрытия границы Финляндией как шаг к полному разрыву отношений с Москвой. Об этом сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов РИА Новости.

«Решение Хельсинки закрыть границу воспринимаем как очередной шаг в длинной цепочке действий финских властей, нацеленных на полный разрыв отношений с Россией», — отметил посол.

Несмотря на это, заметил Кузнецов, российское посольство выражает надежду на возобновление движения на границе после 11 февраля.

Официальный представитель России в Финляндии рассказал, что Министерство внутренних дел страны делает внушающие оптимизм заявления о рассмотрении вариантов скорого возобновления движения на границе.

Ранее сообщалось, что Хельсинки планирует продлить закрытие границ 8 февраля. Окончательное решение властей станет известно в скором времени.

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      Лина Пивоварова
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