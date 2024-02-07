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13:16, 7 февраля 2024Экономика

Россияне стали реже жаловаться на навязчивых кредиторов

ЦБ: число жалоб россиян на навязывание банковских допуслуг снизилось вдвое

Фото: Unsplash

По итогам 2023 года число жалоб россиян на навязывание банками дополнительных услуг (мисселинг) сократилось вдвое, до 2,3 тысячи. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

Речь идет в том числе о тех случаях, когда кредитные организации навязывают клиенту не те услуги, за которыми он изначально обращался. Для сравнения, по итогам 2022 года россияне подали в общей сложности 4,6 тысячи подобных жалоб, уточнили в регуляторе.

В целом количество жалоб россиян на банки в 2023 году сократилось на 5,7 процента. На потребительское кредитование граждане жаловались реже на 8,6 процента, на ипотечное — на 17,2 процента. В свою очередь, число жалоб на мошеннические действия за этот период времени, напротив, увеличилось, заключили в ЦБ.

В конце декабря газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка сообщила, что в январе-октябре 2023 года суммарный объем займов россиян достиг отметки в 34,8 триллиона рублей. Уровень закредитованности граждан оказался рекордным как минимум с 2015 года. При этом большая часть выданных займов пришлась на ипотеку.

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      Анатолий Акулов
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