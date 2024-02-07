Россиянин расправился с парализованной женой и совершил суицид

В Первоуральске мужчина убил парализованную жену, а затем покончил с собой

В Первоуральске (Свердловская область) 40-летний местный житель расправился с парализованной женой, после чего совершил суицид. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Пара перестала отвечать на звонки, родственники попытались зайти к ним в квартиру, но не смогли, так как дверь была заперта изнутри на щеколду. Тогда приехал старший сын и залез домой через окно. Он и вызвал полицию.

По данным канала, женщина долго болела туберкулезом, а накануне муж хотел отправить ее в пансионат, однако потом принял другое решение. У пары остались двое детей, младшему из которых 14 лет.

Ранее в Москве мужчина расправился с сыном и женой, затем лишил жизни себя.