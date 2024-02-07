Россиянин угрожал взорвать диспансер из-за недовольства результатами анализов

В Абакане мужчина угрожал взорвать диспансер из-за недовольства своими анализами

В Абакане 46-летний мужчина угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер из-за недовольства результатами анализов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, днем 6 февраля местный житель подошел к зданию учреждения, поднял предмет, на котором было написано «тротиловая шашка», и заявил, что сейчас взорвет «этот рассадник венерических заболеваний». На место быстро приехали силовики и задержали мужчину. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

По предварительной версии, у задержанного обнаружили венерическое заболевание. Также экспертиза показала, что в руках у мужчины был муляж взрывного устройства, состоящий из мыла и учебных детонаторов.

Ранее в Ростовской области нашли подозрительную коробку, привязанную к железнодорожным путям рядом с грузовой станцией. Экстренные службы выяснили, что это был муляж самодельного взрывного устройства (СВУ).