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10:30, 7 февраля 2024Россия

Совфед выступил против поставок оружия Украине

Совфед выступил против поставок западного оружия Украине и призвал прекратить их

Фото: Mauricio Campino / U.S. Air Force

Совет Федерации выразил протест против поставок западными странами оружия и техники Украине. Об этом говорится в принятом обращении палаты, передает ТАСС.

«Совет Федерации Федерального собрания РФ выражает решительный протест против продолжающихся поставок государствами коллективного Запада киевскому режиму оружия, боеприпасов и военной техники», — следует из текста.

Сенаторы потребовали немедленно прекратить поставки оружия, так как они превращают союзников Киева в прямых соучастников преступлений, на которых ложится ответственность за разрушение объектов инфраструктуры и нарушение международного права.

По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, посольства России в странах, которые поставляют оружие Киеву, должны информировать граждан этих стран, что оно используется против мирных жителей.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал тотальную мобилизацию и поставки оружия причиной потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Анастасия Шейкина
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