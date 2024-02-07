Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:02, 7 февраля 2024Наука и техника

Спутник с неразвернувшимися антеннами обеспечит самолеты Wi-Fi

Спутник ViaSat-3 с неразвернувшимися антеннами предоставит Wi-Fi самолетам

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Геостационарный телекоммуникационный спутник ViaSat-3, который утратил 90 процентов своей пропускной способности (1 терабит в секунду) в результате неудачного развертывания антенны, в концу июня планируется использовать для предоставления Wi-Fi самолетам. Об этом пишет издание SpaceNews.

По словам генерального директора оператора Viasat Марка Данкбера, в остальном космический аппарат (КА) работает хорошо. Руководитель добавил, что опыт ViaSat-3 будет учтен при развертывании спутника ViaSat-3 F2, запуск которого намечен на первую половину 2025 года. У двух КА антенны от одного и того же поставщика.

В июле ArsTechnica сообщила, что телекоммуникационный спутник ViaSat-3, запущенный в апреле на ракете Falcon Heavy, может быть утерян. Издание пишет, что у КА стоимостью 700 миллионов долларов имеются проблемы с развертыванием полимерной антенны, позволяющей принимать и передавать сигналы связи.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Среди целей мог быть аэродром для истребителей F-16

      Падение снаряда под кабину ехавшей по дороге фуры в Белгороде сняли на видео

      Пожар после обстрела Украиной Белгородской области попал на видео

      В России подняли социальные выплаты миллионам граждан

      Берущей интервью у треш-блогеров журналистке предложили поехать к Байдену

      В России ответили на слова польского генерала об оккупации Калининграда

      Звезда «Папиных дочек» раскрыл отношение к продолжению сериала

      Названы самые популярные у россиян страны для поездок на февральские выходные

      В Европе предсказали уступки Украиной территорий из-за Запада

      Профессор рассказал о регулярных утечках радиоактивной воды на «Фукусиме-1»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше