Спутник с неразвернувшимися антеннами обеспечит самолеты Wi-Fi

Спутник ViaSat-3 с неразвернувшимися антеннами предоставит Wi-Fi самолетам

Геостационарный телекоммуникационный спутник ViaSat-3, который утратил 90 процентов своей пропускной способности (1 терабит в секунду) в результате неудачного развертывания антенны, в концу июня планируется использовать для предоставления Wi-Fi самолетам. Об этом пишет издание SpaceNews.

По словам генерального директора оператора Viasat Марка Данкбера, в остальном космический аппарат (КА) работает хорошо. Руководитель добавил, что опыт ViaSat-3 будет учтен при развертывании спутника ViaSat-3 F2, запуск которого намечен на первую половину 2025 года. У двух КА антенны от одного и того же поставщика.

В июле ArsTechnica сообщила, что телекоммуникационный спутник ViaSat-3, запущенный в апреле на ракете Falcon Heavy, может быть утерян. Издание пишет, что у КА стоимостью 700 миллионов долларов имеются проблемы с развертыванием полимерной антенны, позволяющей принимать и передавать сигналы связи.