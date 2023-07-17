Стало известно о проблемах со спутником ViaSat-3

ArsTechnica: геостационарный спутник ViaSat-3 может быть потерян

Геостационарный телекоммуникационный спутник ViaSat-3, запущенный в апреле на ракете Falcon Heavy, может быть утерян. О проблемах с космическим аппаратом стало известно ArsTechnica.

Издание пишет, что у спутника стоимостью 700 миллионов долларов имеются проблемы с развертыванием антенны, изготовленной из полимерных материалов и позволяющей принимать и передавать сигналы связи.

Согласно источникам ArsTechnica, вероятность того, что соответствующие неполадки будут устранены, очень мала.

Издание отмечает, что спутник застрахован на 420 миллионов долларов. В случае, если будет признана потеря космического аппарата, возмещение столь крупных убытков может привести к кризису в секторе страхования космических аппаратов и уходу с рынка крупных страховщиков.

В июле ТАСС со ссылкой на компанию «Заслон» сообщил, что в России разработан терминал «Сапфир», предназначенный для широкополосного доступа в интернет через спутниковую связь в Ku-диапазоне.