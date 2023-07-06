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12:47, 6 июля 2023Наука и техника

Российский «Заслон» разработал 40-килограммовый спутниковый терминал «Сапфир»

Компания «Заслон» разработала спутниковый терминал «Сапфир»

Фото: АО «Заслон»

В России разработан терминал «Сапфир», предназначенный для широкополосного доступа в интернет через спутниковую связь в Ku-диапазоне. Об этом со ссылкой на компанию «Заслон» сообщает ТАСС.

В компании отметили, что терминал «создан на базе плоской антенной решетки и позволяет получить широкополосный доступ в интернет посредством спутниковой связи, которая осуществляется в Ku-диапазоне через космические аппараты, расположенные на геостационарной орбите».

По данным «Заслона», устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных и может использоваться на подвижных объектах. Масса терминала составляет 40-70 килограммов в зависимости от исполнения. Устройство предназначено для применения в гражданских и военных целях.

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«Защищенный прием и передача данных, доступ в интернет, телефония и видеосвязь особенно актуальны, учитывая текущую геополитическую ситуацию», — сказал коммерческий директор «Заслона» Евгений Григорьев.

В марте компания Amazon представила пользовательские терминалы перспективной системы глобального спутникового интернета Kuiper, которая в будущем обещает стать основным конкурентом SpaceX Starlink.

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    Иван Потапов
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