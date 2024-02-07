США выдали россиянина России

США выдали России Игоря Лекомцева, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей

США выдали России 45-летнего Игоря Лекомцева, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей. Информация о депортации мужчины содержится на сайте Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

Лекомцев въехал на территорию США в 2017 году по туристической визе, в 2020 году он был арестован по запросу российской стороны.

В сообщении ICE уточняется, что нельзя допустить такого, чтобы иностранцы прятались на территории США от справедливого наказания.

Россиянин был доставлен в Россию 27 января, уточняет «МВД Медиа». По версии российского следствия, «в июле 2014 года на территории города Тюмени Лекомцев совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Потерпевшим стал девятилетний мальчик».

По этому обвинению россиянину может грозить от 8 до 15 лет заключения.