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02:40, 8 февраля 2024Мир

США выдали россиянина России

США выдали России Игоря Лекомцева, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

США выдали России 45-летнего Игоря Лекомцева, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей. Информация о депортации мужчины содержится на сайте Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

Лекомцев въехал на территорию США в 2017 году по туристической визе, в 2020 году он был арестован по запросу российской стороны.

В сообщении ICE уточняется, что нельзя допустить такого, чтобы иностранцы прятались на территории США от справедливого наказания.

Россиянин был доставлен в Россию 27 января, уточняет «МВД Медиа». По версии российского следствия, «в июле 2014 года на территории города Тюмени Лекомцев совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Потерпевшим стал девятилетний мальчик».

По этому обвинению россиянину может грозить от 8 до 15 лет заключения.

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      Марина Совина
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