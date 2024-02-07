Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:23, 7 февраля 2024Ценности

Участница группы Måneskin снялась в нижнем белье для модного бренда

Кадр: @Armani / YouTube

Бас-гитаристка и участница рок-группы Måneskin снялась в откровенных образах для итальянского модного бренда Emporio Armani. Соответствующие публикации появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на одних снимках 23-летняя знаменитость запечатлена в белом полупрозрачном комплекте и с приспущенными кружевными шортами. В то же время на других кадрах она предстала перед фотографом Джампаоло Сгура в трусах и бюстгальтере черного цвета. Кроме того, девушка попозировала топлес, примерив лишь клетчатые шорты.

Поклонники оценили данную фотосессию в комментариях под постами. «Armani выбрали правильную модель для этого!», «Она всегда была очень красива», «Она прекрасна», «Идеальные люди действительно существуют», «Не привык видеть ее в бюстгальтере, но выглядит великолепно», — высказывались они.

В ноябре 2023 года британская певица и бывшая солистка музыкальной группы Spice Girls Мелани Браун показала фигуру в откровенном образе на новых снимках для рекламы бренда Pour Moi. Тогда 48-летняя знаменитость снялась в ярко-синем и темно-зеленом комплектах нижнего белья, продемонстрировав подтянутую фигуру и кубики пресса.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Наверное, таблетка деда попала в десерт». Камила Валиева объяснила, как в ее организме мог оказаться допинг

      В российском городе ликвидировали наркосообщество мигрантов

      Российские автозаводы решили сократить производство

      В Android появилась новая защита от мошенников

      ВСУ обстреляли из «Вампира» Белгородскую область

      Оценена радиоактивность рыбы в России после утечки на «Фукусиме-1»

      Глава евродипломатии рассказал о просьбе Зеленского

      CAS раскрыл объяснение Валиевой о попадании допинга в ее организм

      Две гадалки-аферистки похищали деньги у россиянок под видом снятия порчи

      Прозрачные юбки станут трендом весны и лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше