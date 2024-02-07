Участница группы Måneskin снялась в нижнем белье для модного бренда

Бас-гитаристка и участница рок-группы Måneskin снялась в откровенных образах для итальянского модного бренда Emporio Armani. Соответствующие публикации появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на одних снимках 23-летняя знаменитость запечатлена в белом полупрозрачном комплекте и с приспущенными кружевными шортами. В то же время на других кадрах она предстала перед фотографом Джампаоло Сгура в трусах и бюстгальтере черного цвета. Кроме того, девушка попозировала топлес, примерив лишь клетчатые шорты.

Поклонники оценили данную фотосессию в комментариях под постами. «Armani выбрали правильную модель для этого!», «Она всегда была очень красива», «Она прекрасна», «Идеальные люди действительно существуют», «Не привык видеть ее в бюстгальтере, но выглядит великолепно», — высказывались они.

В ноябре 2023 года британская певица и бывшая солистка музыкальной группы Spice Girls Мелани Браун показала фигуру в откровенном образе на новых снимках для рекламы бренда Pour Moi. Тогда 48-летняя знаменитость снялась в ярко-синем и темно-зеленом комплектах нижнего белья, продемонстрировав подтянутую фигуру и кубики пресса.