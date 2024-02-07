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20:20, 7 февраля 2024Мир

В Белом доме заявили о поддержке Украины подавляющим большинством американцев

Белый дом: Украина пользуется поддержкой подавляющего большинства американцев
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Tucker Carlson Network / Reuters

Украина пользуется поддержкой подавляющего большинства американских граждан, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его цитирует ТАСС.

«Мы последовательно приводили доводы о том, почему поддержка Украины отвечает основополагающим интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и трансатлантического альянса», — сказал он, добавив, что «подавляющее большинство американского народа усматривает в этом целесообразность».

Ранее подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен в беседе с «Лентой.ру» заявил, что поддержка Украины в американском обществе все более ослабевает вследствие роста внутренних проблем.

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      Глеб Бажуткин
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