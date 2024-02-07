В CAS объяснили недоверие к версии Валиевой про таблетки дедушки

В САS заявили, что дедушка Валиевой не смог доказать покупку триметазидина

Спортивный арбитражный суд (CAS) в мотивировочной части решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой объяснил, почему не доверяет объяснению спортсменки попадания в ее организм допинга. Решение опубликовано на сайте CAS.

По версии спортсменки, запрещенный препарат триметазидин она приняла из-за дедушки, который приготовил ей десерт на разделочной доске, на которой ранее измельчал свои таблетки. Однако CAS заявил, что родственник не смог представить доказательств покупки препарата: у него не было выписок с банковской карты, чеков, рецептов или свидетельских показаний.

«Единственными подтверждающими доказательствами являются две медицинские карты, датированные мартом 2022 года и декабрем 2022 года, заведенные после того, как 8 февраля 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) уведомил Валиеву об антидопинговом нарушении. До этого времени медицинской карты не существовало», — говорится в мотивировочной части решения.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года.