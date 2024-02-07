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10:24, 7 февраля 2024Наука и техника

В Генштабе заявили о доработке более 300 образцов оружия с учетом СВО

Замначальника Генштаба Трушин: с учетом СВО доработано более 300 образцов оружия

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С учетом специальной военной операции (СВО) доработано более 300 образцов российского вооружения и военной техники. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил председатель военно-научного комитета Вооруженных сил (ВС) России — заместитель начальника Генерального штаба ВС страны Василий Трушин.

По его словам, технические изменения вносились предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в кратчайшие сроки, после чего совместно с профильными научно-исследовательскими организациями (НИО) проводились необходимые эксперименты и испытания на полигонах и в боевых условиях.

«Необходимые доработки незамедлительно внедряются в производство серийных образцов, а также учитываются при разработке новых вооружений и военной техники. Так, по результатам данной работы предприятиями ОПК совместно с НИО Минобороны России внесены изменения в конструкцию более 300 образцов», — сказал замначальника Генштаба.

По его словам, в ходе СВО в ряде случаев была достигнута «технологическая внезапность», не позволяющая украинской стороне понять, какие средства поражения используют ВС России.

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      Иван Потапов
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