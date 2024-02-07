В Генштабе оценили российские удары по ВСУ словами «не понимают, чем их атакуют»

Замначальника Генштаба Трушин: ВСУ не всегда понимают, чем их атакуют войска РФ

Замначальника Генштаба России генерал-лейтенант Василий Трушин в интервью газете «Красная звезда» оценил российские удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

По словам офицера, украинские солдаты не всегда понимают, чем их атакуют, и каким образом работают эти вооружения, поэтому не могут им противостоять.

«В ходе СВО в ряде случаев была достигнута "технологическая внезапность" — состояние, когда противник просто не понимает, какими средствами он поражается, по каким техническим принципам работает наше оружие и, как следствие, не может организовать эффективное противодействие», — пояснил Трушин.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ испытывают дефицит снарядов и поражающих средств.

