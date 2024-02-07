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20:29, 7 февраля 2024Забота о себе

Врач раскрыл опасное последствие использования наушников

Оториноларинголог Мусаев: наушники можно использовать не больше 5 часов в день

Фото: Daria Litvinova / Unsplash

Слишком долгое прослушивание музыки в наушниках может быть опасно для здоровья, предупредил оториноларинголог Шагабутдин Мусаев. Вредные последствия их использования доктор раскрыл изданию NEWS.ru.

«В среднем в день можно использовать наушники от трех до пяти часов, но не на высоких частотах. Может начаться воспалительный процесс и даже [появиться] пролежень», — объяснил врач.

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Мусаев добавил, что для прослушивания музыки дома лучше пользоваться колонками. Это нужно, чтобы снизить нагрузку на слуховой аппарат, рекомендовал специалист.

Ранее оториноларинголог Дарима Биданова рассказала, что шум в ушах может быть симптомом опасных заболеваний. В частности, напоминающий пульсацию шум может быть признаком роста опухоли в мозге или же аномальной связи между веной и артерией.

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      Алиса Дмитриева
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