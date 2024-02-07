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16:53, 7 февраля 2024Наука и техника

Пользователей ПК атаковали рекламой Windows 11

Windows Latest: на ПК заметили полноэкранную рекламу Windows 11

Фото: Unsplash

Пользователи компьютеров под управлением Windows 10 пожаловались на появление полноэкранной рекламы от Microsoft. Об этом сообщает издание Windows Latest.

По словам владельцев компьютеров, реклама стала появляться после установки дополнительного обновления, вышедшего для Windows 10 в январе. Баннеры с предложением обновиться до Windows 11 возникают хаотично, при этом они разворачиваются на весь экран, мешая работе за компьютером.

Журналисты медиа заметили как минимум четыре вида баннеров, с помощью которых Microsoft атаковала своих пользователей. На первом компания сообщает, что компьютер можно бесплатно обновить до Windows 11, на втором корпорация рекомендует перейти на более новую ОС, обещая плавный переход. На третьем баннере авторы рекламы перечисляют особенности ОС нового поколения, которых нет в Windows 10. Наконец, на четвертом баннере говорится, что Windows 10 можно сохранить, но при желании пользователь всегда может обновиться.

По данным компании StatCounter, Windows 10, которая вышла в 2015 году, до сих пор считается самой популярной ОС от Microsoft — ее доля составляет 66 процентов. Журналисты отметили, что многие пользователи не имеют возможности установить Windows 11, так как их компьютер не отвечает минимальным системным требованиям.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft запланировала сроки крупного обновления Windows 11. Апдейт 24H2 появится в сентябре-октябре.

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      Андрей Ставицкий
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