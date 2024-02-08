Vogue: белые лосины станут трендом в 2024 году благодаря модным показам

Назван неожиданный тренд в одежде в 2024 году. Соответствующий материал приводит Vogue.

Речь идет о лосинах белого цвета, которые оказались в центре внимания благодаря показам известных брендов, отметили модные редакторы. Среди них в том числе итальянские марки Dolce & Gabbana и Ferragamo. В то же время интерес к данному предмету гардероба стали проявлять знаменитости, например датская стилистка и блогерша София Роу.

Отмечается, что указанные лосины можно сочетать как со спортивной одеждой и нарядам для выхода в свет, так и с повседневными вещами.

Ранее в феврале сообщалось, что брюки-капри, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду. Впервые данный предмет гардероба стал актуальным в «нулевых» благодаря сериалу «Секс в большом городе».