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15:45, 8 февраля 2024Ценности

Белые лосины станут трендом в 2024 году

Vogue: белые лосины станут трендом в 2024 году благодаря модным показам

Фото: David J. Phillip / AP

Назван неожиданный тренд в одежде в 2024 году. Соответствующий материал приводит Vogue.

Речь идет о лосинах белого цвета, которые оказались в центре внимания благодаря показам известных брендов, отметили модные редакторы. Среди них в том числе итальянские марки Dolce & Gabbana и Ferragamo. В то же время интерес к данному предмету гардероба стали проявлять знаменитости, например датская стилистка и блогерша София Роу.

Отмечается, что указанные лосины можно сочетать как со спортивной одеждой и нарядам для выхода в свет, так и с повседневными вещами.

Ранее в феврале сообщалось, что брюки-капри, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду. Впервые данный предмет гардероба стал актуальным в «нулевых» благодаря сериалу «Секс в большом городе».

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      Алина Гостева
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