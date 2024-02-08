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13:31, 8 февраля 2024Силовые структуры

Братья шантажировали знакомую и расправились с ее мужем в российском регионе

В Ростовской области два брата получили до 15 лет за убийство и вымогательство

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ростовский областной суд вынес приговор двум братьям, которые шантажировали знакомую и вымогали у нее деньги, а затем расправились с ее мужем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По приговору суда, один из них осужден на 15 лет колонии строгого режима, а второй — на 14,5 года заключения.

По данным следствия, братья, угрожая 35-летней знакомой распространением о ней личной информации конфиденциального характера, вымогали у нее деньги и украшения. Женщина поддалась на шантаж и отдала им 126 тысяч рублей. О вымогательстве узнал ее муж и назначил преступникам встречу в селе Самарском. Там между ними произошел конфликт, в ходе которого братья нанесли мужчине множественные ранения ножом. Медики не смогли его спасти.

Ранее сообщалось, что в Химках Московской области арестовали 22-летнего молодого человека по обвинению в расправе над знакомым.

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      Анна Габай
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