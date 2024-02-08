Засор канализации призвали удалять пылесосом

«БелНовости»: удалить сильный засор канализации удастся с помощью пылесоса

Удалить сильный засор канализации удастся с помощью пылесоса. Использовать такой метод призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, устройство поможет быстро и эффективно прочистить трубы. Для этого сначала необходимо переключить пылесос на выдувание, а затем обмотать трубку ветошью, чтобы плотно закрыть слив в раковине или мойке — в противном случае под напором воздуха грязная вода устремится в обратном направлении. После этого понадобится лишь включить технику, постепенно повышая мощность. Эксперты заверили, что через одну-две минуты от засора не останется и следа.

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