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08:03, 8 февраля 2024Среда обитания

Засор канализации призвали удалять пылесосом

«БелНовости»: удалить сильный засор канализации удастся с помощью пылесоса

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Удалить сильный засор канализации удастся с помощью пылесоса. Использовать такой метод призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, устройство поможет быстро и эффективно прочистить трубы. Для этого сначала необходимо переключить пылесос на выдувание, а затем обмотать трубку ветошью, чтобы плотно закрыть слив в раковине или мойке — в противном случае под напором воздуха грязная вода устремится в обратном направлении. После этого понадобится лишь включить технику, постепенно повышая мощность. Эксперты заверили, что через одну-две минуты от засора не останется и следа.

Ранее эксперт назвал россиянам неожиданные предметы, способные спровоцировать засор канализации.

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      Полина Кислицына
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