Глава МИД Венгрии назвал интервью Путина Такеру Карлсону захватывающим

Глава МИД Венгрии Сийярто: интервью Путина Такеру Карлсону захватывающее

Интервью президента России Владимира Путина бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону является захватывающей вещью и необходимо следить за его международным эффектом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Конечно, это захватывающая вещь — без сомнений, потому что, если Такер Карлсон сделает интервью с президентом [Владимиром] Путиным, это будет интересно. Нам любопытно, что скажет президент в интервью», — рассказал дипломат.

Он добавил, что необходимо дождаться эффекта интервью после его публикации.

Ранее Хиллари Клинтон назвала Карлсона полезным идиотом из-за интервью с Путиным. По ее словам, она не удивится, если журналист получит какую-либо высокую должность в российских СМИ после публикации интервью.