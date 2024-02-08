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07:52, 8 февраля 2024Мир

ООН начала расследование кибератак КНДР на сумму три миллиарда долларов

Reuters: 58 кибератак принесли КНДР $3 млрд на развитие ядерных программ

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Комиссия Организации Объединенных Наций (ООН) по контролю за соблюдением санкций расследует 58 предполагаемых кибератак Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еще не опубликованный доклад ООН.

Уточняется, что кибератаки на компании, связанные с криптовалютой, произошли в период с 2017 по 2023 годы. Как стало известно агентству, хакеры КНДР напрямую подчиняются Генеральному разведывательному бюро.

По предварительным данным, в результате таких действий Пхеньян получил три миллиарда долларов. В документе отмечается, что данные атаки помогают финансировать разработку КНДР оружия массового уничтожения.

Ожидается, что отчет будет опубликован до конца февраля, или в начале марта.

Ранее сообщалось, что самой крупной кражей северокорейских хакеров стало хищение 600 миллионов долларов у вьетнамской игровой компании Sky Mavis. Это было сделано с помощью троянской вирусной программы, которая была передана одному из специалистов компании во время собеседования.

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      Марина Совина
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