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20:39, 8 февраля 2024Экономика

Накопительный счет Альфа-Банка позволит тратить и копить одновременно

Альфа-Банк запустил накопительный счет с процентами на ежедневный остаток

Фото: Альфа-Банк

Благодаря накопительному «Альфа-Счету» с процентами на ежедневный остаток Альфа-Банк предложил клиентам возможность тратить и копить одновременно.

Новый сервис необходим в случае, если клиенту нужно регулярно снимать деньги. Счет подходит в случае, если клиенту нужно регулярно снимать деньги — для расчета учитывается остаток на начало каждого дня по московскому времени, а проценты выплачиваются в конце месяца.

Открыть счет можно в «Альфа-Онлайн» или приложении на Android в разделе «Все мои продукты».

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      Григорий Шугаев
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