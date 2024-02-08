В Минюсте России открыли выставку в честь знаменитого юриста Кони

В Минюсте России открыли выставку в честь юбилея знаменитого юриста Кони

Выставка «Человек слова», посвященная 180 годовщине со дня рождения выдающегося русского правоведа Анатолия Кони, открылась в Минюсте России. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Экспозиция на основе подлинников и копий из архива Анатолия Кони рассказывает о его государственной и общественной деятельности, службе, делах и судебных процессах, которые он проводил. Часть материалов касается расследования Кони катастрофы императорского поезда 17 (29) октября) 1888 года на станции Борки под Харьковом.

«Кони — почетный академик Санкт-Петербургской академии наук по разряду изящной словесности, дважды (в 1902 и 1903 годах) номинировавшийся на Нобелевскую премию по литературе за биографический очерк "Доктор Гааз" и сборник рассказов», — рассказал «Ленте.ру» полковник Владимир Лебедев, кандидат исторических наук, один из организаторов выставки.

Некоторые материалы экспозиции связаны с председательством Кони на процессе по делу Веры Засулич, стрелявшей в градоначальника Санкт-Петербурга Федора Трепова, по итогам которого ее признали невиновной. Также на выставке представлены научные труды Кони — в частности, классическая работа «о необходимой обороне» с пометками цензора.

«Анатолий Кони — ярчайший представитель российской юриспруденции, обладавший фундаментальными знаниями в области юстиции. Он действительно жил не просто по праву, а в соответствии с принципами морали, справедливости, человеколюбия и порядочности», — сказал на церемонии открытия выставки министр юстиции Константин Чуйченко.