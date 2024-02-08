Молодой жиголо сел на 11 лет за расправу над 50-летней россиянкой

В Волжском суд дал 11 лет 24-летнему азербайджанцу за убийство клиентки

Волжский городской суд Волгоградской области приговорил к 11 годам лишения свободы 24-летнего гражданина Азербайджана, расправившегося с 50-летней местной жительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Осужденный отправится в колонию строгого режима. Ранее он уже был судим, отметили в ведомстве. Молодой человек зарабатывал себе на жизнь, оказывая услуги жиголо, пишет «КП». На преступление его спровоцировала ревность 50-летней клиентки.

Суд установил, что 27 марта 2023 года мужчина был у нее в гостях. В ходе застолья женщина начала высказывать ему претензии из-за того, что он встречается с другими. В ходе конфликта гость несколько раз ударил хозяйку квартиры по лицу, затем нанес ей более 20 ударов кухонным ножом. Позже следователям он объяснил, что хотел таким образом избавить женщину от страданий.

После этого молодой человек поднял с пола упавшие золотые цепочку и браслет хозяйки, захватил ее золотые украшения, сотовый телефон, музыкальную колонку на общую сумму 100 тысяч рублей и ушел. Он продал похищенное имущество и потратил вырученные деньги на себя.

На суде мужчина полностью признал вину.