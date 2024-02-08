Бывший солист «Поющих гитар» стал жертвой мошенников

Мошенники обманули экс-солиста «Поющих гитар» на 2,3 миллиона рублей

Телефонные мошенники обманули экс-солиста ансамбля «Поющие гитары» Альберта Асадуллина на 2,3 миллиона рублей. Об этом пишет «Фонтанка».

По словам 75-летнего заслуженного артиста, в понедельник, 5 февраля, ему позвонил неизвестный мужчина, который преставился работником банка, и заявил, что злоумышленники якобы пытаются завладеть деньгами Асадуллина. Мошенник убедил артиста перевести деньги на указанные им счета.

Бывший солист «Поющих гитар» обратился в полицию. На данный момент по факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что российский актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов стал жертвой мошенников. Злоумышленники написали артисту в Telegram от имени сотрудников ФСБ и заявили о том, что он может потерять все свои накопления, если не переведет деньги на безопасный счет.