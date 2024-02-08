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15:21, 8 февраля 2024Среда обитания

Названо количество скупленных москвичами квартир

В январе 2024 года продажи квартир в новых домах в столице вросли на 12 %

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Московском регионе в январе 2024 года продажи новостроек выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 12 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «ЦИАН».

Таким образом в этом месяце было продано до 9,2 тысячи квартир и апартаментов. При этом относительно декабря продажи жилья на первичном рынке упали в два раза.

Аналитики указали, что в первый месяц года сделок традиционно мало из-за праздничных дней. В 2024 году к этому добавился также фактор ужесточения условий кредитования. При этом год назад условия кредитования были значительно лучше, на фоне этого рост продаж по сравнению с январем 2023 года они назвали «удивительным». «Рынок корректируется вниз, но результаты января оказались выше ожиданий», — сообщили аналитики.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру в столице можно приобрести за 6,8 миллиона рублей. Это однокомнатная квартира площадью более 30 квадратных метров с хорошей транспортной доступностью. Жилье расположено в Новомосковском административном округе (НАО) рядом со станцией МДЦ «Санино».

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      Мария Черкасова
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