Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в Москве

Самая дешевая квартира в Москве стоит 6,8 миллиона рублей

Самую дешевую однокомнатную квартиру площадью более 30 квадратных метров в Москве можно купить за 6,8 миллиона рублей. Стоимость бюджетного жилья в столице с хорошей транспортной доступностью раскрыли «Ленте.ру» эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

С указанным бюджетом можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 43,8 квадратного метра. Жилье расположено в Новомосковском административном округе (НАО) рядом со станцией МДЦ «Санино». Второе место по доступности занимает квартира площадью 33 квадратных метра в пешей доступности от станции МЦД «Депо» — она стоит 7,7 миллиона рублей.

Третье место поделили две квартиры за 8 миллионов рублей. Вариант площадью почти 35 квадратных метров находится недалеко от станции МЦД «Грачевская», а объект площадью 32 квадратных метра расположен в пешей доступности от станции метро «Свиблово».

Ранее сообщалось, что самая дешевая квартира в новостройке недалеко от станции метро в Москве стоит 7,4 миллиона рублей. Речь идет об апартаментах без отделки в 23,4 «квадрата» рядом с метро «Аннино» в районе Чертаново Южное со сроком сдачи в четвертом квартале 2025 года.