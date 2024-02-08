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15:03, 8 февраля 2024Среда обитания

Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в Москве

Самая дешевая квартира в Москве стоит 6,8 миллиона рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самую дешевую однокомнатную квартиру площадью более 30 квадратных метров в Москве можно купить за 6,8 миллиона рублей. Стоимость бюджетного жилья в столице с хорошей транспортной доступностью раскрыли «Ленте.ру» эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

С указанным бюджетом можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 43,8 квадратного метра. Жилье расположено в Новомосковском административном округе (НАО) рядом со станцией МДЦ «Санино». Второе место по доступности занимает квартира площадью 33 квадратных метра в пешей доступности от станции МЦД «Депо» — она стоит 7,7 миллиона рублей.

Третье место поделили две квартиры за 8 миллионов рублей. Вариант площадью почти 35 квадратных метров находится недалеко от станции МЦД «Грачевская», а объект площадью 32 квадратных метра расположен в пешей доступности от станции метро «Свиблово».

Ранее сообщалось, что самая дешевая квартира в новостройке недалеко от станции метро в Москве стоит 7,4 миллиона рублей. Речь идет об апартаментах без отделки в 23,4 «квадрата» рядом с метро «Аннино» в районе Чертаново Южное со сроком сдачи в четвертом квартале 2025 года.

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      Нина Ташевская
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