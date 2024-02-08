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18:52, 8 февраля 2024Россия

Останки российского депутата обнаружили в машине на обочине дороги

Останки депутата Тульской облдумы Грязева нашли в машине на обочине дороги

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На обочине дороги близ деревни Стукалово в Тульской области был обнаружен без признаков жизни депутат региональной облдумы Михаил Грязев. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России в соцсети «ВКонтакте».

По данным СК, останки находились в автомобиле, следов насилия следователи не обнаружили. «Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщили в Следственном комитете.

На сайте облдумы уже опубликован некролог Грязева и соболезнования его родным. В нем говорится, что Грязев был потомственным оружейником, преподавателем Тульского государственного университета, депутатом Тульской областной думы 5-го, 6-го и 7-го созывов.

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      Марк Леонов
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