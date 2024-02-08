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14:05, 8 февраля 2024Мир

Республиканцев США обвинили в связи с Кремлем из-за интервью Путина Карлсону

WP: интервью Путина Карлсону показывает связь Кремля и Республиканской партии

Фото: Randall Hill / Reuters

Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону показывает связь Республиканской партии США с Кремлем. Об этом говорится в материале The Washington Post (WP).

Отмечается, что решение Кремля разрешить интервью продемонстрировало заинтересованность Москвы в наведении мостов c Республиканской партией, и отразило надежду на возвращение на пост президента США Дональда Трампа и продолжение блокировки военной помощи Украине.

«Карлсон умен, и его план действий ясен. Он и Путин будут блестяще работать вместе, чтобы усилить ложное повествование об Украине, ослабить Байдена и усилить Трампа», — заявил аналитик Янис Клюге.

Ранее Карлсон сообщил, что интервью с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

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      Семен Александров
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