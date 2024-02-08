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10:20, 8 февраля 2024Среда обитания

Россиян предупредили о подорожании нескольких видов мебели

Эксперт Деев: корпусная мебель, столы и стулья подорожают с 1 марта

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

С 1 марта 2024 года корпусная мебель и столы могут подорожать на 10 процентов. О подорожании нескольких видов товаров предупредил россиян руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с Life.ru.

Помимо этого, подорожают стулья, кресла и табуреты — они прибавят в цене около семи процентов. «Полки, стеллажи и различные системы хранения либо останутся без изменений, либо подорожают незначительно, в пределах трех процентов», — считает эксперт.

Такая динамика, по словам Деева, обусловлена эмбарго, которое ввел Евросоюз на импорт древесно-стружечных (ДСП) и древесно-волокнистых плит (ДВП) из России — на этом фоне производство немного просело. Этим материалы считаются главными расходниками, и 70 процентов себестоимости мебели приходится именно на них.

По оценкам экспертов, в 2023 году себестоимость мебели выросла на 10-20 процентов. На цены в том числе повлияли удорожание материалов, комплектующих, увеличение заработных плат в условиях нехватки кадров, рост цен на логистику и курсовая волатильность.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожал ремонт — выросли цены как на строительные и отделочные материалы, так и на работы. При этом снижение доступности актуально как для Москвы, так и для регионов.

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      Нина Ташевская
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